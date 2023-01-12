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Цены на нефть продемонстрировали незначительный рост

Цены на нефть продемонстрировали незначительный рост Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно повысились.
Энергетика
12 января 2023 г. 09:46
Цены на нефть продемонстрировали незначительный рост

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно повысились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07% - до 82,72 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,05%, до 77,45 доллара.

По словам управляющего директора Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймса Уистлера, которые приводит агентство Bloomberg, в целом рынки настроены оптимистично в связи с оживлением спроса в Китае. "Рынки реальных товаров активно поднимаются китайскими покупателями", - отметил эксперт.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

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