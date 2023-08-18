Цены на нефть продемонстрировали нестабильность

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали нестабильность на фоне разнонаправленных факторов, при этом по итогам недели могут показать снижение после семи недель роста подряд.

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали нестабильность на фоне разнонаправленных факторов, при этом по итогам недели могут показать снижение после семи недель роста подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,05%, до 84,08 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - выросла на 0,14%, до 80,5 доллара.

С начала недели котировки могут при этом показать снижение примерно на 3% после семи недель роста подряд, за которые нефть подорожала примерно на 17,5% и 20% соответственно.

Глава азиатского отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхан (Vishnu Varathan) отметил в комментарии агентству Bloomberg, что укрепление доллара и уход от риска сдержали нефтяные цены, а "слабые данные из Китая стали слабым утешением для сырьевых товаров".

Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Опубликованная на неделе слабая промышленная статистика КНР вызвала опасения касательно прогнозов спроса на этот вид сырья.

Сдержали котировки и ожидания новых повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Согласно опубликованному в среду протоколу регулятора, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. Повышение ставки поддерживает стоимость доллара, а это делает сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте.