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Цены на нефть прервали трехдневный рост

Цены на нефть прервали трехдневный рост Мировые цены на нефть в четверг утром в целом продемонстрировали стабильность после трехдневного роста, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения.
Энергетика
25 мая 2023 г. 09:17
Цены на нефть прервали трехдневный рост

Мировые цены на нефть в четверг утром в целом продемонстрировали стабильность после трехдневного роста, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent осталась на уровне прошлого закрытия в 78,36 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - снизилась на 0,15%, до 74,23 доллара. Днем ранее котировки выросли на 2%, а за предыдущие три торговые сессии - в среднем на 3,8%.

В среду цены на нефть поддержала статистика из США. Согласно отчету Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 19 мая показали наибольший темп падения с ноября 2022 года - сразу на 12,5 млн баррелей (2,7%), до 455,2 млн баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов - на 0,8 млн баррелей.

Трейдеры продолжают оценивать и слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана на Катарском экономическом форуме, министр в преддверии заседания ОПЕК+ посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке быть "осторожными". Представители стран-членов ОПЕК+ встретятся 4 июня в Вене.

Внимание трейдеров сохраняется и вокруг ситуации с потолком госдолга США. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 трлн долларов, он был достигнут еще в январе. По результатам переговоров пока решения о повышении лимита госдолга так и не было выработано. Ситуация усиливает экономическую неопределенность, что отражается на перспективах спроса на нефть.

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