Цены на нефть практически не изменились после снижения почти на 2%

Мировые цены на нефть в четверг утром практически не изменились после снижения почти на 2% днем ранее.

Мировые цены на нефть в четверг утром практически не изменились после снижения почти на 2% днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,01%, до 83,44 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 79,3 доллара.

В среду нефть подешевела на 1,8% и 2% соответственно после выхода данных о запасах в США. Так, запасы бензина за неделю по 11 августа снизились слабее ожиданий, дистиллятов - неожиданно выросли. В то же время добыча нефти увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн баррелей в сутки.

В то же время коммерческие запасы нефти за неделю снизились сильнее ожиданий - на 6 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение лишь на 2,3 млн баррелей.

Продолжают влиять на стоимость нефти и базовые факторы, среди которых опасения за экономику Китая, крупного импортера и потребителя нефти, и усилия ОПЕК+ по снижению добычи.