О нас

Цены на нефть практически не изменились после снижения почти на 2%

Цены на нефть практически не изменились после снижения почти на 2% Мировые цены на нефть в четверг утром практически не изменились после снижения почти на 2% днем ранее.
Энергетика
17 августа 2023 г. 09:07
Цены на нефть практически не изменились после снижения почти на 2%

Мировые цены на нефть в четверг утром практически не изменились после снижения почти на 2% днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,01%, до 83,44 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 79,3 доллара.

В среду нефть подешевела на 1,8% и 2% соответственно после выхода данных о запасах в США. Так, запасы бензина за неделю по 11 августа снизились слабее ожиданий, дистиллятов - неожиданно выросли. В то же время добыча нефти увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн баррелей в сутки.

В то же время коммерческие запасы нефти за неделю снизились сильнее ожиданий - на 6 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение лишь на 2,3 млн баррелей.

Продолжают влиять на стоимость нефти и базовые факторы, среди которых опасения за экономику Китая, крупного импортера и потребителя нефти, и усилия ОПЕК+ по снижению добычи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices virtually unchanged after falling by almost 2%
Версия на азербайджанском языке Neft cüzi ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi