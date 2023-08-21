О нас

Цены на нефть повысились в ожидании восстановления экономики Китая

Цены на нефть повысились в ожидании восстановления экономики Китая Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы ожидают восстановления китайской экономики.
Энергетика
21 августа 2023 г. 09:09
Цены на нефть повысились в ожидании восстановления экономики Китая

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы ожидают восстановления китайской экономики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62%, до 85,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 81,19 доллара.

Рынки в последнее время с беспокойством наблюдают за экономической ситуацией в КНР. Последние данные макростатистики по стране оказались слабее ожиданий, также отдельно трейдеры следят за состоянием рынка недвижимости страны. По словам экспертов, восстановление экономики Китая необходимо для дальнейшего ралли нефтяных котировок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil up in anticipation of China's economic recovery

Самое важное

Состоялась встреча Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Милорадом Додиком
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Милорадом Додиком
20 августа 2023 г. 20:06
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi