Цены на нефть повысились в ожидании восстановления экономики Китая

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы ожидают восстановления китайской экономики.

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы ожидают восстановления китайской экономики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62%, до 85,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 81,19 доллара.

Рынки в последнее время с беспокойством наблюдают за экономической ситуацией в КНР. Последние данные макростатистики по стране оказались слабее ожиданий, также отдельно трейдеры следят за состоянием рынка недвижимости страны. По словам экспертов, восстановление экономики Китая необходимо для дальнейшего ралли нефтяных котировок.