Цены на нефть повысились после снижения в течение двух предыдущих торгов

Мировые цены на нефть в четверг утром растет умеренными темпами после снижения в течение двух предыдущих торговых дней.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent повысилась на 0,47%, до $65,94 за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,46%, до $62,94.

По итогам торгов вторника и среды нефть марки Brent опустилась в цене на 1,5%, марки WTI - на 1,83%.

Рынок анализирует обнародованные в среду сведения о текущем состоянии рынка. Так, в ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 400 тыс. баррелей в сутки, до 2,5 млн. Организация ожидает, что добыча составит в среднем 105,5 млн баррелей в сутки.

Сдерживать темпы роста нефтяных котировок также могут опубликованные в среду данные о коммерческих запасах в США. Их объем за неделю по 8 августа вырос на 3 млн баррелей (на 0,7%), до 426,7 млн баррелей.