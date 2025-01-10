Цены на нефть повысились на фоне снижения запасов в США

Цены на нефть повысились в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Цены на нефть повысились в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Как передает Report, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $77,3 за баррель, что на $0,38 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,38 (0,51%), до $74,3 за баррель.

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду Минэнергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.