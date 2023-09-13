Цены на нефть повыcились после выхода доклада ОПЕК и прогнозов Минэнерго США

Мировые цены на нефть в среду утром повысились. Рынки оценивают данные доклада ОПЕК и краткосрочные прогнозы Минэнерго США, ожидая теперь публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Мировые цены на нефть в среду утром повысились. Рынки оценивают данные доклада ОПЕК и краткосрочные прогнозы Минэнерго США, ожидая теперь публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до 92,28 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 89,09 доллара.

Как следует из доклада ОПЕК, при сохранении добычи на уровне третьего квартала, в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 млн баррелей в сутки. В третьем квартале добыча в среднем составляла 27,4 млн баррелей в сутки, а в четвертом необходимо добывать 30,7 млн баррелей в сутки для удовлетворения мирового спроса.

Минэнерго США при этом во вторник немного повысило прогноз добычи нефти в стране на 2023 и 2024 годы, а также увеличило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год.

Позднее в среду свой ежемесячный отчет по нефтяному рынку опубликует МЭА. В документе может содержаться больше подсказок для трейдеров о балансе спроса и предложения.

Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Согласно оценке организации, за неделю по 8 сентября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,2 млн. Официальные данные позднее в среду сообщит Минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что запасы, напротив, снизились - на 1,9 млн.