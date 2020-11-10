Цены на нефть пошли вниз после 10-процентного скачка накануне

Имеются опасения по поводу возвращения на мировой рынок большого количества венесуэльской и иранской нефти

Нефть подешевела в ходе азиатских торгов, потеряв часть значительного роста, показанного накануне. Цены на "черное золото" подскочили более чем на "8% на фоне положительных новостей об успешном испытании вакцины против COVID-19. При этом на пике роста эталонные нефтяные контракты дорожали более чем на 10%.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля январской нефти Brent 10 ноября к 10:50 (по бакинскому времени) составила 42,14 доллара США (-0,61%). Баррель декабрьской нефти WTI торговался по 39,98 долларов США (-0,77%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 42,40 долларов США и 40,29 долларов США соответственно.

Накануне глобальные рынки резко выросли на новостях об успешных испытаниях вакцины Pfizer против COVID-19, которые, по словам производителя, показали эффективность на 90%. Фьючерсы на нефть Brent и WTI превысили отметку в 40 долларов США/баррелей.

Однако опасения по поводу спроса снизили цены в Азии утром 10 ноября, поскольку вакцина еще не продемонстрировала другие ключевые моменты, такие как безопасность и продолжительность предоставленного иммунитета.

«Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефти — рынка, где половина спроса обеспечивается перемещением людей и товаров, — говорится в сообщении JP Morgan. — Но, как мы уже писали ранее, нефть – это спотовый актив. Прежде чем цены смогут вырасти, должен быть устранен текущий дисбаланс спроса и предложения».

По данным Университета Джона Хопкинса, пандемия COVID-19 продолжает свирепствовать по всему миру, сопровождаясь блокировками по всей Европе и вспышкой случаев заболевания в США, где общее число заражений в настоящее время превысило 10 млн, а суточное количество новых заболеваний составляет 120 тыс.. Таким образом, перспективы глобального спроса по-прежнему мрачны, и, вероятно, их улучшение произойдет не скоро.

«Ускоренное внедрение нескольких вакцин не снижает риска того, что многим штатам США придется этой осенью/зимой вернуться к той или иной форме изоляции», — сказал агентству Reuters глава департамента нефтяных рынков в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Вчерашнему росту цен также способствовало заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана о том, что Организация стран-экспортеров нефти и их союзники (группа ОПЕК+) могут и далее регулировать свою добычу, если потребуется. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 30 ноября и 1 декабря.

«Если рынок нефти продолжит расти в период между настоящим моментом и встречей ОПЕК+ в конце месяца, такое решение может оказаться самоубийственным, поскольку некоторые члены [группы ОПЕК+] начнут противодействовать переносу текущих сокращений на следующий год, оставляя рынок уязвимым в течение I квартала следующего года», — говорится в сообщении ING.

Опасения по поводу того, что администрация нового президента США может позволить большему количеству венесуэльской и иранской нефти вернуться на мировой рынок, также являются негативными факторами со стороны предложения.