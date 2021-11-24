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Цены на нефть показали незначительную разнонаправленную динамику

Цены на нефть показали незначительную разнонаправленную динамику Мировые цены на нефть в среду утром показали незначительную разнонаправленную динамику после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
24 ноября 2021 г. 09:13
Цены на нефть показали незначительную разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть в среду утром показали незначительную разнонаправленную динамику после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени), январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,12% — до 82,21 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на WTI подорожали на 0,13% — до 78,6 доллара США за баррель.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.

Однако пока это не привело к падению цен. Напротив, после объявления Белого дома нефтяные котировки перешли к активному росту. По итогам торгов Brent и WTI подорожали на 3,3% и 2,3%.

"Внимание рынка сейчас будет сосредоточено на реакции ОПЕК+. Даже перед выпуском нефти из стратегических запасов предполагалось, что в ближайшие месяцы мировой нефтяной рынок перейдет к избытку предложения", — сказал агентству Bloomberg аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 19 ноября на 2,3 млн баррелей. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti fərqli dinamika üzrə dəyişib
Версия на английском языке Oil prices show slight multidirectional dynamics

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