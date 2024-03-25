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Цены на нефть подорожали на фоне геополитической напряженности

Цены на нефть подорожали на фоне геополитической напряженности Цены на нефть эталонных марок в понедельник повысились после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров относительно вероятных перебоев с поставками на мировой рынок.
Энергетика
25 марта 2024 г. 10:01

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повысились после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров относительно вероятных перебоев с поставками на мировой рынок.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,32 доллара за баррель. Это на 0,49 доллара (на 0,6%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

В пятницу эти контракты подешевели на 0,41 доллара (на 0,5%), до 84,83 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 0,5 доллара (на 0,6%), до 81,13 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена данных контрактов снизилась на 0,44 доллара (на 0,5%), составила 80,63 доллара за баррель.

Совбез ООН в пятницу не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Между тем йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.

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