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Цены на нефть подорожали на 1,5%

Цены на нефть подорожали на 1,5% Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли растут более чем на 1%.
Энергетика
23 декабря 2022 г. 10:06
Цены на нефть подорожали на 1,5%

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли более чем на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,49%, до 82,19 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 78,3 доллара.

Ранее на этой неделе стоимость нефти также преимущественно росла. Так, за четыре дня цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 4%, а февральских фьючерсов на WTI - на 5,4%. Позитивное влияние на котировки оказывал ряд факторов, один из которых - ослабление коронавирусных ограничений в Китае, что, в свою очередь, повышает спрос на этот вид сырья.

Также рынки отреагировали на статистику запасов из США, которая была опубликована в среду. Так, коммерческие запасы в стране за неделю по 16 декабря сократились на 5,9 млн баррелей, прогнозировалось снижение на 1,7 млн. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 млн баррелей.

Помимо этого, в четверг были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 декабря их число увеличилось на две - до 622 агрегатов.

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Версия на английском языке Oil prices rise 1.5%

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