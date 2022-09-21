Цены на нефть подорожали из-за новых политических рисков

Мировые цены на нефть в среду днем повысились на 2% и более, в то время как международные риски усилили опасения рынков по поводу перспектив поставок этого сырья потребителям.

Мировые цены на нефть в среду днем повысились на 2% и более, в то время как международные риски усилили опасения рынков по поводу перспектив поставок этого сырья потребителям.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,1%, до 92,52 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 85,72 доллара.

Инвесторы обращают внимание на перспективы предложения из-за новых политических рисков после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она также была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию статистики запасов нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 16 сентября коммерческие запасы в стране выросли на 2,1 млн баррелей.

10.05

Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли на фоне возможного сокращения предложения этого вида сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличились на 0,18%, до 90,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 84,05 доллара.

В среду утром рынки оценивают перспективы сокращения предложения "черного золота". Так, инвесторы все еще беспокоятся из-за предстоящего вступления в силу эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть, которое намечено на конец года.