Цены на нефть подорожали из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли утром в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли утром в пятницу из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", мартовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,36 доллара (1,76%), до 78,78 доллара за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 1,34 доллара (1,86%), до 73,36 доллара за баррель.

Цена WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящего около отметки в 70 доллара за баррель, с начала 2024 года, отмечет редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Основная причина - геополитическая неопределенность вокруг расширяющегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также связанные с ним атаки хуситов, которых поддерживает Иран, на корабли в Красном море", - добавил он.

Хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзники нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - заявил президент США Джо Байден. Эти удары он назвал "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".