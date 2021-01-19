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Цены на нефть поднялись выше 55 долларов за баррель

Цены на нефть поднялись выше 55 долларов за баррель Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть
Энергетика
19 января 2021 г. 10:21
Цены на нефть поднялись выше 55 долларов за баррель

Brent дорожает во вторник, WTI, основные торги которой не проводились накануне из-за выходного в США, стабильна.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,33 доллара США (0,6%), до 55,08 доллара США за баррель. В понедельник Brent подешевела на 0,35 доллара США (0,6%), до 54,75 доллара США за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,04 доллара США (0,08%) к уровню закрытия торгов в пятницу и торговались у 52,32 доллара США за баррель. 18 января в США торги не проводились из-за отмечания Дня Мартина Лютера Кинга.

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi. В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.

В центре внимания рынка во вторник - отчет Международного энергетического агентства (IEA).

"Прогнозы спроса вызывают основной интерес, учитывая новые волны локдаунов, которые мы видим в последний месяц или около того", - цитирует агентство Bloomberg аналитика ING Bank NV Уоррена Паттерсона.

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