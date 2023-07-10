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Цены на нефть подешевели примерно на 0,5%

Цены на нефть подешевели примерно на 0,5% Мировые цены на нефть снизились примерно на 0,5% после значительного роста в пятницу.
Энергетика
10 июля 2023 г. 09:20
Цены на нефть подешевели примерно на 0,5%

Мировые цены на нефть снизились примерно на 0,5% после значительного роста в пятницу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,59%, до 78,01 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 73,38 доллара.

В пятницу стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,55%, WTI - на 2,87%. Рынки оценивали перспективы добычи этого вида сырья. На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки.

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