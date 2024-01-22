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Цены на нефть подешевели после возобновления добычи на месторождении в Ливии

Цены на нефть подешевели после возобновления добычи на месторождении в Ливии Цены на нефть эталонных марок снизились утром в понедельник после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии.
Энергетика
22 января 2024 г. 10:11
Цены на нефть подешевели после возобновления добычи на месторождении в Ливии

Цены на нефть эталонных марок снизились утром в понедельник после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 78,23 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (на 0,42%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,25 доллара (на 0,34%), до 73,16 доллара за баррель. Срок обращения февральских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые фьючерсы на март подешевели на 0,31 доллара (0,42%), до 72,94 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI – на 1%.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении "Аш-Шарара", производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

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