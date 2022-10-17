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Цены на нефть перешли к восстановлению после падения в пятницу

Цены на нефть перешли к восстановлению после падения в пятницу Мировые цены на нефть в понедельник утром восстанавились после падения более чем на 3% во время торгов пятницы.
Энергетика
17 октября 2022 г. 09:43
Цены на нефть перешли к восстановлению после падения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник утром восстанавились после падения более чем на 3% во время торгов пятницы.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,83%, до 92,39 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 85,3 доллара.

В понедельник утром инвесторы отыгрывают предыдущие торги, в ходе которых стоимость нефти марки Brent падала на 3,1%, а марки WTI - на 4,3%, достигая отметки ниже 85 долларов за баррель впервые с 4 октября.

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Версия на английском языке Oil prices recovering after Friday decline

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