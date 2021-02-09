Цены на нефть перешли к снижению после длительного роста

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent и стоимость мартовских фьючерсов на WTI снизились на 0,38%

Мировые цены на нефть к вечеру вторника перешли к снижению после непрерывного роста на протяжении шести торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.19 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,38%, до 60,47 доллара США за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — также на 0,38%, до 57,75 доллара США за баррель. Ещё днём нефть прибавляла в цене.

Нефть дорожала на протяжении шести торговых сессий по марке WTI, и семи — по марке Brent. Рост цен на это сырье поддержал целый ряд факторов: сокращение добычи нефти ОПЕК+, оптимизм вокруг перспектив развития глобальной экономики и развертывание вакцинации в странах по всему миру.

Ряд стран альянса ранее согласился дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

"Быстрый рост цен на нефть может побудить производителей нефти применять хеджирование, что может оказать некоторое давление на цены", — полагает аналитик брокерской компании StoneX Group Кевин Соломон (Kevin Solomon), чье мнение приводит агентство Bloomberg.