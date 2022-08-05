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Цены на нефть перешли к снижению на возможном сокращении спроса

Цены на нефть перешли к снижению на возможном сокращении спроса Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к снижению, инвесторы оценивают перспективы сокращения спроса.
Энергетика
5 августа 2022 г. 15:47
Цены на нефть перешли к снижению на возможном сокращении спроса

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к снижению, инвесторы оценивают перспективы сокращения спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,53%, до 93,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 87,91 доллара.

В пятницу днем цены на нефть перешли к снижению на перспективах уменьшения спроса, инвесторы опасаются рецессии крупнейших экономик мира. Также негативное влияние на котировки оказывают коронавирусные ограничения в Китае.

10.48

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после двухдневного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53%, до 94,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 89,19 доллара. При этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 14 июля, а марки WTI дешевле 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля.

В пятницу утром стоимость нефти выросла в рамках коррекции после двухдневного снижения. Так, за два дня нефть марки Brent подешевела на 7,02%, марки WTI — на 6,88%.

Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Весомое влияние оказали опасения о возникновении рецессии мировой экономики и продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае.

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