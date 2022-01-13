О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к неуверенному росту под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
13 января 2022 г. 19:42
Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к неуверенному росту под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.06 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,12% — до 84,77 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на символические 0,02%, до 82,66 доллара США. Днем нефть торговалась разнонаправленно.

Инвесторы обращают внимание на базовые факторы нефтяного рынка. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 января упали на 4,6 миллиона баррелей вместо ожидаемых 1,9 миллиона, а уровень запасов опустился до минимума с 2018 года. Добыча в США также снизилась — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,7 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли сильнее ожиданий.

Ослабление доллара также поддерживает котировки нефти. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 94,67 пункта, а с начала недели показатель потерял уже более 1%. Удешевление доллара делает нефть более доступной при ее покупке в другой валюте.

При этом трейдеров продолжают беспокоить неопределенные перспективы спроса на нефть в свете быстрого распространения в мире штамма коронавируса "омикрон". В этом контексте рынки ждут очередного заседания ОПЕК+ в начале февраля. Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, находятся в устойчивом диапазоне. "WTI, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель в этом году. Вероятно, это будет довольно стабильный год для цен на энергоносители и нефть", — считает инвестиционный стратег ClearBridge Investments Джефф Шульц (Jeff Schulze), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%
Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%
13 января 2022 г. 19:55
Парвиз Шахбазов: За счет ветряной станции Хызы-Абшерон будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа
ФотоПарвиз Шахбазов: За счет ветряной станции "Хызы-Абшерон" будет сэкономлено 220 млн кубометров природного газа
13 января 2022 г. 19:21
ЕК выясняет, нарушил ли Газпром нормы ЕС по поставкам газа в кризис
ЕК выясняет, нарушил ли "Газпром" нормы ЕС по поставкам газа в кризис
13 января 2022 г. 17:29
Посредством TAP в Европу было поставлено 8,1 млрд кубометров газа
Посредством TAP в Европу было поставлено 8,1 млрд кубометров газа
13 января 2022 г. 17:04
Азербайджан возобновил поставки смазочных масел из четырех стран
Азербайджан возобновил поставки смазочных масел из четырех стран
13 января 2022 г. 16:39
ACWA Power будет использовать энергию ветра на море
ФотоACWA Power будет использовать энергию ветра на море
13 января 2022 г. 13:35
Проведены консультации по либерализации рынка электроэнергии
Проведены консультации по либерализации рынка электроэнергии
13 января 2022 г. 13:25
Ливия начала закупать смазочные масла у Азербайджана
Ливия начала закупать смазочные масла у Азербайджана
13 января 2022 г. 13:03
Азербайджан начал закупать бензин марки Супер еще у одной страны
Азербайджан начал закупать бензин марки "Супер" еще у одной страны
13 января 2022 г. 11:45
Азербайджан начал поставки бензина АИ-95 еще из трех стран
Азербайджан начал поставки бензина АИ-95 еще из трех стран
13 января 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi