Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к неуверенному росту под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к неуверенному росту под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.06 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,12% — до 84,77 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на символические 0,02%, до 82,66 доллара США. Днем нефть торговалась разнонаправленно.

Инвесторы обращают внимание на базовые факторы нефтяного рынка. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 января упали на 4,6 миллиона баррелей вместо ожидаемых 1,9 миллиона, а уровень запасов опустился до минимума с 2018 года. Добыча в США также снизилась — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,7 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли сильнее ожиданий.

Ослабление доллара также поддерживает котировки нефти. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 94,67 пункта, а с начала недели показатель потерял уже более 1%. Удешевление доллара делает нефть более доступной при ее покупке в другой валюте.

При этом трейдеров продолжают беспокоить неопределенные перспективы спроса на нефть в свете быстрого распространения в мире штамма коронавируса "омикрон". В этом контексте рынки ждут очередного заседания ОПЕК+ в начале февраля. Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, находятся в устойчивом диапазоне. "WTI, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель в этом году. Вероятно, это будет довольно стабильный год для цен на энергоносители и нефть", — считает инвестиционный стратег ClearBridge Investments Джефф Шульц (Jeff Schulze), которого цитирует газета Wall Street Journal.