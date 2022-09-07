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Цены на нефть перешли к росту после заявлений Путина

Цены на нефть перешли к росту после заявлений Путина Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения этого вида сырья.
Энергетика
7 сентября 2022 г. 15:55
Цены на нефть перешли к росту после заявлений Путина

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения этого вида сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27%, до 93,06 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 87,09 доллара.

Утром нефть подешевела более чем на 1%. Но днем цены перешли к росту — положительной динамике способствовало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прекратит поставлять нефть тем странам, которые введут для нее ценовые ограничения. Это, в свою очередь, вызвало ожидания снижения предложения "черного золота" на рынке.

09.41

Мировые цены на нефть в среду утром снизились более чем на 1%, инвесторы обеспокоены перспективами спроса на этот вид сырья из-за ряда факторов.

Как передает Report, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,49%, до 91,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,78%, до 85,33 доллара.

Новости об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Китае вернули тенденцию к понижению прогнозов спроса, в то время как новые проблемы для нефтяных цен исходят из укрепления доллара США.

Стоимость нефти приблизилась к минимальным уровням с начала года, поскольку инвесторы опасаются за перспективы спроса из-за ряда факторов, в том числе возможной рецессии. Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок на фоне высокой инфляции, при этом Китай продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Сдерживает котировки нефти и укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,27%, до 110,52 пункта. Удорожание американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

Инвесторы обратили внимание и на то, что Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для Азии. В то же время ОПЕК+ на заседании в понедельник решил вновь сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения.

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Версия на азербайджанском языке Neft cüzi ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil falls on risks around demand

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