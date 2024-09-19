Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в четверг, трейдеры позитивно реагируют на снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в четверг, трейдеры позитивно реагируют на снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 по московскому времени выросли на $0,69 (0,94%), до $74,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,66 (0,93%), до $71,57 за баррель.

ФРС в среду сократила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой.

"Снижение ставки поддержит экономическую активность и простимулирует спрос на энергоносители в США, что поспособствует росту цен на нефть. Однако столь значительное снижение подстегнуло опасения по поводу потенциального замедления экономики, что может стать ограничительным фактором", - отметил управляющий директор Tickmill Джозеф Дахрие.

Теперь внимание рынка, скорее всего, переключится на ситуацию с глобальным спросом на топливо, написали аналитики ING. "Разумеется, ключевую роль в плане спроса играет Китай, однако в последнее время также появлялись сообщения о том, что НПЗ в Европе сокращают загрузку мощностей из-за слабой рентабельности", - добавили они.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 69 тыс. баррелей, дистиллятов - на 125 тыс. баррелей. Аналитики ждали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и аналогичного повышения запасов дистиллятов.