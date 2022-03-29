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Цены на нефть перешли к росту на перспективах сокращения предложения

Цены на нефть перешли к росту на перспективах сокращения предложения Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту из-за опасений сокращения предложения на рынке.
Энергетика
29 марта 2022 г. 14:47
Цены на нефть перешли к росту на перспективах сокращения предложения

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту из-за опасений сокращения предложения на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,12%, до 110,72 доллара США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 106,75 долларов.

Аналитики отмечают нестабильность рынка нефти за счет существования разнонаправленных факторов. Так, в понедельник цены на нефть упали сразу на 4% из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

При этом сохраняется возможность сокращения предложения нефти, из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.

"Нефтяной рынок остается крайне волатильным, и все еще непонятно, кто восполнит ожидаемый дефицит из-за падения спроса из России", — прокомментировал агентству Bloomberg старший аналитик Danske Bank Енс Педерсен. В связи с этим, сказал эксперт, распродажа понедельника скорее всего окажется недолгой и нефть продолжит дорожать.

09.32

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили снижение, инвесторы опасаются за состояние экономики из-за вспышки COVID-19 в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизился на 1,3%, до 108,07 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 104,52 доллара.

Отрицательная динамика на нефтяном рынке связана с растущими опасениями за мировую экономику в связи со вспышкой COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Правительство страны было вынуждено ввести жесткие ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии.

Так, с начала недели стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а марки WTI — 8,3%.

Как сообщает Bloomberg, спрос на нефть в Китае составляет примерно 15 млн баррелей в сутки. Коронавирусные ограничения в Китае могут распространиться, что значительно повлияет на спрос в то время, когда нефтяной рынок пытается найти альтернативы поставкам российской нефти, считают эксперты.

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