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Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг спроса

Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг спроса Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 69,31 доллара США
Энергетика
17 мая 2021 г. 20:56
Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг спроса

Мировые цены на нефть в понедельник вечером активно растут на фоне оптимистичных ожиданий относительно восстановления и дальнейшего роста спроса на сырье в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87%, до 69,31 доллара США. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,07%, до 66,05 доллара США за баррель, июньские фьючерсы — на 1,01%, до 66,04 доллара США за баррель.

Нефть вновь дорожает после некоторого снижения утром. Давление на котировки сырья были связаны с опасением инвесторов за спрос в странах Азии, в частности Индии, где продолжается заметный рост числа заболевших коронавирусом.

В то же время аналитики отмечают, что снижению потребления нефти в странах Азии противодействует повышение спроса на "черное золото" в США, где происходит некоторое ослабление ограничений на передвижения и начинается сезон поездок. Также определенное влияние оказывает приближение выходных в связи с Memorial Day 31 мая.

"Хотя и существует обеспокоенность спросом в некоторых странах Азии, в США приближается Memorial Day, и люди выезжают", — считает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Bloomberg.

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