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Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг мировой экономики

Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг мировой экономики Новости о вакцине и поддержке экономики США будут способствовать росту стоимости сырья, и цена на Brent и WTI может дойти до отметки в 50 долларов
Энергетика
9 декабря 2020 г. 15:40
Цены на нефть перешли к росту на оптимизме вокруг мировой экономики

Цены на нефть в среду днем перешли к росту на новостях о прогрессе в разработке и испытаниях вакцины от коронавируса, а также выделении почти триллионного пакета новой помощи экономике США, что обещает скорое восстановление глобальной экономики, а значит, и спроса на сырьё.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до 49,27 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 46,03 доллара США за баррель.

Нефтяные рынки по-прежнему реагируют на новости из области испытаний вакцины от коронавируса. Великобритания начала массовую вакцинацию с использованием вакцины совместной разработки Pfizer и BioNTech. Кроме того, американский регулятор подтвердил эффективность этой вакцины. Такие сообщения дают надежду на скорое снятие карантинных ограничений на передвижения, которые снижают сейчас спрос на нефть во всем мире.

Кроме того, в ночь на среду министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что минфин США предложил конгрессу потратить 916 миллиардов долларов США дополнительно на стимулирование экономики. Этот пакет немного больше, чем ранее выдвинутое двухпартийное предложение на 908 миллиардов. При этом 140 миллиардов из предложенной суммы планируется взять из неиспользованных средств программы поддержки заработной платы, а 429 миллиардов — из фондов министерства финансов.

Теперь инвесторы ожидают данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают снижения показателя на 1,42 миллиона баррелей за прошедшую неделю, хотя согласно уже вышедшим данным Американского института нефти (API) этот показатель, напротив, вырос на 1,14 миллиона баррелей.

Главный аналитик Sunward Trading Чиёки Чень (Chiyoki Chen) отмечает, что данные API вызвали волну беспокойства у инвесторов в нефть. Однако в то же время, по его словам, новости о вакцине и поддержке экономики США будут способствовать росту стоимости сырья, и цена на Brent и WTI может дойти до отметки в 50 долларов США за баррель.

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