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Цены на нефть перешли к росту на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Цены на нефть перешли к росту на фоне снижения курса доллара к мировым валютам Мировые цены на нефть днем перешли к росту на фоне снижения стоимости доллара к основным мировым валютам, а также рисковых настроений на фондовых рынках, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг спроса.
Энергетика
12 сентября 2022 г. 13:19
Цены на нефть перешли к росту на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Мировые цены на нефть днем перешли к росту на фоне снижения стоимости доллара к основным мировым валютам, а также рисковых настроений на фондовых рынках, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг спроса.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,98%, до 93,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 87,52 доллара. Утром котировки снижались в среднем на 1,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,07%, до 107,84 пункта. Удешевление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Рост фондовых рынков при этом поддерживает склонность трейдеров к риску, что также благоприятно для цен на сырьевые товары. Индексы Австралии и Японии выросли на 1%, биржи Европы — поднимаются в среднем в пределах 1,5%.

09.31

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на перспективах уменьшения спроса на нее.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 85,37 доллара.

Цены на "черное золото" находятся под давлением потенциального снижения спроса в связи с возможной рецессией мировой экономики. Такой сценарий подкрепляется ужесточением центробанков своей монетарной политики и повышением учетных ставок в борьбе с высокой инфляцией.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусов в Китае, крупнейшем импортере нефти, продолжает быть там в центре внимания. Власти страны сохраняют ограничения на передвижение, снижая тем самым потребление бензина.

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