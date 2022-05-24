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Цены на нефть перешли к росту на фоне опасений о сокращении предложения

Цены на нефть перешли к росту на фоне опасений о сокращении предложения Мировые цены на нефть днем перешли к росту на фоне опасений о нехватке этого вида сырья после утреннего падения.
Энергетика
24 мая 2022 г. 16:27
Цены на нефть перешли к росту на фоне опасений о сокращении предложения

Мировые цены на нефть днем перешли к росту на фоне опасений о нехватке этого вида сырья после утреннего падения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 111 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 110,53 доллара. Ранее утром нефть дешевела примерно на 0,6%.

Во вторник днем к инвесторам вернулись опасения по поводу возможного возникновения нехватки "черного золота" на рынке на фоне заявления Белого дома о том, что США и Еврокомиссия считают необходимым безотлагательно принимать меры, направленные на сокращение импорта энергоресурсов из России.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эмбарго на нефть из РФ будет достигнуто "со временем", если ЕС откажется от нефти уже сегодня, что еще сильнее усугубило опасения трейдеров.

09.39

Нефть во вторник утром дешевеет на фоне спада волнений о сокращении ее предложения на рынке.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,67% — до 110,04 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 109,62 доллара.

Ослабление опасений инвесторов о сокращении предложения "черного золота" на фоне введения эмбарго на российскую нефть способствует снижению его стоимости во вторник утром.

Газета Wall Street Journal со слов аналитиков пишет, что предлагаемый ЕС запрет на российскую нефть выглядит все более маловероятным.

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, индекс которого (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 102,22 пункта. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

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