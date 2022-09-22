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Цены на нефть перешли к некоторому росту

Цены на нефть перешли к некоторому росту Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизировались после снижения в среду, балансируя между итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и внешнеполитическими рисками.
Энергетика
22 сентября 2022 г. 09:10
Цены на нефть перешли к некоторому росту

Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизировались после снижения в среду, балансируя между итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и внешнеполитическими рисками.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,38%, до 90,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 83,25 доллара.

Инвесторы продолжают обращать внимание на внешнеполитические риски в связи с объявлением частичной мобилизации в России, которая является одним из крупных нефтедобытчиков в мире.

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