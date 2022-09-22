Цены на нефть перешли к некоторому росту

Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизировались после снижения в среду, балансируя между итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и внешнеполитическими рисками.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,38%, до 90,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 83,25 доллара.
Инвесторы продолжают обращать внимание на внешнеполитические риски в связи с объявлением частичной мобилизации в России, которая является одним из крупных нефтедобытчиков в мире.