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Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

Цены на нефть перешли к коррекционному снижению Мировые цены на нефть снизились в среду утром в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней.
Энергетика
29 июня 2022 г. 09:54
Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

Мировые цены на нефть снизились в среду утром в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,76%, до 112,93 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 111,02 доллара.

В среду утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после трехдневного роста. Так, за три дня нефть марки Brent подорожала на 7,04%, марки WTI — на 7,02%.

Рост нефтяных котировок был обусловлен рядом причин. Одна из самых явных — объявление стран G7 о том, что они собираются рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже. Также на котировки повлияло заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 июня уменьшились на 3,8 млн баррелей, аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,1 млн.

Инвесторы также ожидают от Минэнерго США публикации в среду вечером еженедельной статистики по запасам нефти, которая не была опубликована на прошлой неделе из-за технического сбоя. Аналитики полагают, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,7 млн баррелей, а за неделю по 24 июня — на 0,5 млн.

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Версия на английском языке Oil prices decline
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