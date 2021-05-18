Цены на нефть откатились от 2-месячного максимума

С начала года нефть марки Brent подорожала на 35%

Нефть дешевеет после того, как в ходе дневных торгов котировки превысили психологический уровень 70 долларов за баррель. Локомотивом роста цен стал оптимизм инвесторов в отношении роста экономики Европы и США. В то же время сложная пандемическая ситуация в Азии вызывает опасения по поводу снижения спроса на топливо в этом важном для нефтяной отрасли регионе.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля июльской нефти Brent 18 мая к 19:25 (по бакинскому времени) составила 69,22 доллара США (-0,35%). Баррель июньской нефти WTI торговался по 65,84 долларов США (-0,66%). В ходе сегодняшних торгов цены на нефть колебались в диапазоне 68,84–70,23 и 65,81–67,00 долларов США соответственно.

С начала года нефть марки Brent подорожала на 35%. Это произошло на фоне сокращения добычи и экспорта сырья странами-участницами сделки ОПЕК+.

«Повышение цен до 70 долларов США должно спровоцировать более систематические покупки, и [цены] довольно быстро вырастут до 71,50 долларов США за баррель», — сказал Джеффри Халли, аналитик брокерской компании OANDA.

Британская экономика снова открылась, предоставив 65 млн человек некоторую свободу после 4-месячной изоляции от COVID-19. С увеличением количества вакцинаций Испания и Франция ослабили карантинные ограничения, а Португалия и Нидерланды разрешили поездки в преддверии курортного сезона.

В США с 19 мая штат Нью-Йорк больше не будет требовать ношения масок в большинстве общественных мест для людей, полностью вакцинированных от COVID-19. Другие регионы страны также открывают свои экономики.

В то же время пандемическая ситуация в Азии стремительно ухудшается.

Сингапур сообщил о самом высоком числе местных инфекций за несколько месяцев, а на Тайване наблюдался всплеск случаев заражения. Обе страны были вынуждены восстановить карантинные меры.

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник, в Индии, которая больше всего пострадала от пандемии COVID-19, внутренние продажи бензина и дизельного топлива государственными нефтеперерабатывающими предприятиями в первой половине мая упали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло из-за того, что введенные во многих штатах карантинные меры ударили по промышленности и уровню потребления товаров и услуг.

Потенциал роста нефтяных котировок также ограничивает перспектива возобновления ядерной сделки с Ираном, которая позволит стране, обладающей четвертыми по значимости запасами черного золота, полностью возобновить экспорт сырья.