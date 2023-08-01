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Цены на нефть опустились после сильнейшего месячного роста

Цены на нефть опустились после сильнейшего месячного роста Мировые цены на нефть во вторник утром опустились после сильнейшего месячного роста с января 2022 года, трейдеры оценивают ситуацию вокруг поставок в ожидании сигналов от ОПЕК+.
Энергетика
1 августа 2023 г. 09:22
Цены на нефть опустились после сильнейшего месячного роста

Мировые цены на нефть во вторник утром опустились после сильнейшего месячного роста с января 2022 года, трейдеры оценивают ситуацию вокруг поставок в ожидании сигналов от ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,23%, до 85,23 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 81,64 доллара.

По итогам июля нефть марки Brent подорожала более чем на 14%, WTI - чуть менее чем на 16%, что стало самым сильным ростом с января 2022 года.

"Цены продолжают ориентироваться на улучшение условий поставок", - сказал агентству Blommberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун, комментируя сокращения добычи нефти.

Теперь инвесторы ожидают позднее на неделе заседания мониторингового комитета ОПЕК+, что может дать рынкам больше подсказок о ситуации с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке.

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