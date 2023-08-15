Цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть незначительно выросли. Рынки оценивают разнонаправленные факторы, влияющие на спрос и предложение.

Мировые цены на нефть незначительно выросли. Рынки оценивают разнонаправленные факторы, влияющие на спрос и предложение.

Как передает Report, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросли на 0,07%, до 86,27 долларов за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI также выросли на 0,07%, до 82,57 долларов.

Текущие ценовые уровни могут балансироваться перспективами сокращения предложения на рынке с одной стороны и снижения спроса со стороны Китая с другой. Так, ранее во вторник государственное статистическое бюро КНР сообщило, что объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-июле 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отдельно в июле - на 3,7%, хотя аналитики ожидали роста показателя в июле на 4,4%.

Рынки следят за макроэкономическими данными Китая, так как он является одним из крупнейших импортеров нефти.