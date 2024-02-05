Цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть повысились в понедельник после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Цены на нефть повысились в понедельник после максимального с октября падения по итогам прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", подъему рынка способствует новая волна опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В выходные стало известно, что американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали позиции хуситов в Йемене.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,71 доллара за баррель, что на 0,38 доллара (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 1,37 доллара (1,7%), до 77,33 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,29 доллара (0,4%), до 72,57 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1,54 доллара (2,1%), до 72,28 доллара за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,4%, благодаря информации о том, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры о перемирии. Однако в конце недели в СМИ появилась информация о том, что ХАМАС не согласилась с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которые обсуждались на встрече в Париже.

"Поскольку США избегают прямых ударов по Ирану, мы ожидаем, что переговоры Израиля и ХАМАС будут оказывать большее влияние на нефтяные цены, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. - Это, вероятно, будет удерживать Brent ниже отметки в 80 долларов за баррель, учитывая, что трейдеры видят риск избытка предложения на рынке".