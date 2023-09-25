Цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть повысились в понедельник после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Цены на нефть повысились в понедельник после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже (ICE) повысилась на 0,56%, составив 93,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,43%, до 90,42 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.

Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США.