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Цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть незначительно выросли Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют рост после снижения за прошлую неделю почти на 4%.
Энергетика
20 февраля 2023 г. 09:41
Цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют рост после снижения за прошлую неделю почти на 4%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%, до 83,39 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 76,87 доллара.

Неделей ранее котировки потеряли порядка 4%, что было связано с рядом факторов, среди которых намерения американских властей продать больше нефти из стратегического резерва, а также данные о росте коммерческих запасов в США за неделю на 16,3 млн баррелей.

Внимание рынков остается вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в марте может вновь повысить ключевую ставку. В прошлом году регулятор повысил ставку 7 раз на фоне высокой инфляции, что усилило риски рецессии, такая ситуация влияет в том числе на ожидания по нефтяному спросу. Рынки оценивают, какими темпами регулятор будет повышать ставки дальше, а также когда перейдет к снижению ставки.

В среду, 22 февраля, будет опубликован протокол февральского заседания Федрезерва, который может содержать сигналы о монетарной политике, а в четверг, 23 февраля, выйдет вторая оценка по ВВП США в четвертом квартале. Данные по экономике могут отразиться на прогнозах по монетарной политике ФРС, а также повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые котировки.

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Версия на английском языке Oil prices slightly up after almost 4% decline last week

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