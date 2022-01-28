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Цены на нефть незначительно выросли в ожидании заседания ОПЕК+

Цены на нефть незначительно выросли в ожидании заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+.
Энергетика
28 января 2022 г. 09:15
Цены на нефть незначительно выросли в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,44%, до 88,56 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 87,11 доллара.

Внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. В этот день страны вне картеля примут решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Инвесторы также оценивают перспективы баланса спроса и предложения на рынке с учетом базовых факторов. "Опасения по поводу связанного с COVID удара по спросу не оправдались. Потом ралли поддержали ограничения со стороны предложения. С учетом резкого падения резервных мощностей, рынку будет трудно справиться с любыми новыми незапланированными перебоями", — пишет газета Wall Street Journal. Аналитики полагают, что в первом квартале 2022 года рынок останется дефицитным.

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