Цены на нефть незначительно выросли после выхода статистики ее импорта в Китай

Мировые цены на нефть незначительно выросли во вторник утром после выхода данных китайской таможни, согласно которым импорт черного золота в страну за январь-июль заметно вырос с начала года.

Мировые цены на нефть незначительно выросли во вторник утром после выхода данных китайской таможни, согласно которым импорт черного золота в страну за январь-июль заметно вырос с начала года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на символические 0,05%, до 85,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 82,03 доллара.

Объемы импорта нефти в Китай за январь-июль выросли на 12,4% в годовом выражении, составив 325,752 млн тонн нефти. В то же время объем импорта природного газа за отчетный период составил 66,876 млн тонн, показав рост на 7,6% год к году. При этом объемы общие объемы импорта и экспорта за июль сократились на 14,5% и 12,4% в годовом выражении соответственно. Китай - один из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому эти данные важны для рынка.

Кроме того, Минтруда США опубликует эту информацию в четверг, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее.