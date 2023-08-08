О нас

Цены на нефть незначительно выросли после выхода статистики ее импорта в Китай

Цены на нефть незначительно выросли после выхода статистики ее импорта в Китай Мировые цены на нефть незначительно выросли во вторник утром после выхода данных китайской таможни, согласно которым импорт черного золота в страну за январь-июль заметно вырос с начала года.
Энергетика
8 августа 2023 г. 09:40
Цены на нефть незначительно выросли после выхода статистики ее импорта в Китай

Мировые цены на нефть незначительно выросли во вторник утром после выхода данных китайской таможни, согласно которым импорт черного золота в страну за январь-июль заметно вырос с начала года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на символические 0,05%, до 85,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 82,03 доллара.

Объемы импорта нефти в Китай за январь-июль выросли на 12,4% в годовом выражении, составив 325,752 млн тонн нефти. В то же время объем импорта природного газа за отчетный период составил 66,876 млн тонн, показав рост на 7,6% год к году. При этом объемы общие объемы импорта и экспорта за июль сократились на 14,5% и 12,4% в годовом выражении соответственно. Китай - один из крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому эти данные важны для рынка.

Кроме того, Минтруда США опубликует эту информацию в четверг, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3% месяцем ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil rises slightly on statistics of its imports to China
Версия на азербайджанском языке Neft Çinə idxalla bağlı statistikanın açıqlanmasından sonra cüzi bahalaşıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi