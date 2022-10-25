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Цены на нефть незначительно выросли после снижения днем ранее

Цены на нефть незначительно выросли после снижения днем ранее Мировые цены на нефть в рамках коррекции выросли во вторник утром, прибавляя треть процента после снижения накануне.
Энергетика
25 октября 2022 г. 09:03
Цены на нефть незначительно выросли после снижения днем ранее

Мировые цены на нефть в рамках коррекции выросли во вторник утром, прибавляя треть процента после снижения накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34%, до 91,52 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 84,87 доллара.

Во вторник утром нефтяные котировки растут после заметного снижения днем ранее. Так, в понедельник стоимость нефти марки WTI снизилась на 0,56%, а марки Brent - на 2,45%.

Падение цен в основном было обусловлено реакцией рынков на новости из Китая о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Инвесторы, в частности, стали опасаться продолжения жестких мер борьбы с коронавирусом в Китае, которые, в свою очередь, вредят экономике и, таким образом, снижают спрос на нефть.

Кроме того, негативно на стоимость нефти повлияла статистика главного таможенного управления Китая, по данным которого в страну уже сократился объем импорта этого сырья - на 4,3% в годовом выражении по итогам первых трех кварталов года.

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Версия на английском языке Oil prices rise slightly

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