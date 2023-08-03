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Цены на нефть незначительно выросли после падения днем ранее

Цены на нефть незначительно выросли после падения днем ранее Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно повысились после снижения на более чем 2% в среду, что было связано с выходом статистики из США.
Энергетика
3 августа 2023 г. 09:04
Цены на нефть незначительно выросли после падения днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно повысились после снижения на более чем 2% в среду, что было связано с выходом статистики из США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07%, до 83,26 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,05%, до 79,53 доллара.

В среду цены опустились на 2,5% и 2,3% соответственно после выхода еженедельной статистики по коммерческим запасам в США. Несмотря на то что показатель продемонстрировал за неделю по 28 июля рекордное снижение в 17 млн баррелей, запасы бензина неожиданно выросли.

В рамках своей сделки ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. На последней министерской встрече в июне альянс объявил, что с 2024 года снизит нефтепроизводство еще примерно на 1,4 млн баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 4 августа.

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Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşıb

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