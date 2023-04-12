Цены на нефть незначительно выросли перед выходом статистики по инфляции в США

Мировые цены на нефть в среду утром почти не изменились перед публикацией статистики по инфляции в США.

Мировые цены на нефть в среду утром почти не изменились перед публикацией статистики по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно выросла на 0,07%, до 85,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - также на 0,07%, до 81,59 доллара.

В среду днем будут опубликованы данные по инфляции в США за март. Аналитики ожидают замедления инфляции до 5,2% в годовом выражении с 6% месяцем ранее. А вечером выйдет статистика по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 7 апреля. Прогнозируется уменьшение запасов на 1,3 млн баррелей.

Рынки также в ожидании публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших планах регулятора. По данным CME Group, 71,8% аналитиков ожидают, что ФРС в мае повысит учетную ставку еще на 25 базисных пунктов - до 5-5,25%.