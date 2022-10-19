Цены на нефть незначительно выросли на рисках, связанных с санкциями ЕС

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли. Инвесторы оценивают риски, связанные с возможным снижением предложения из-за санкций ЕС против России.

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли. Инвесторы оценивают риски, связанные с возможным снижением предложения из-за санкций ЕС против России.

Как передает Report, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,49%, до 90,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 82,84 доллара.

Помимо опасений по поводу поставок, инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы этого вида сырья в США за неделю по 14 октября упали на 1,27 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 1,55 млн.

Тем временем вдобавок и рынок сам по себе "созрел" для коррекции после того, как днем ранее нефть подешевела на несколько процентов, а стоимость марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель - впервые с 4 октября.