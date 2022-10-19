О нас

Цены на нефть незначительно выросли на рисках, связанных с санкциями ЕС

Цены на нефть незначительно выросли на рисках, связанных с санкциями ЕС Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли. Инвесторы оценивают риски, связанные с возможным снижением предложения из-за санкций ЕС против России.
Энергетика
19 октября 2022 г. 09:38
Цены на нефть незначительно выросли на рисках, связанных с санкциями ЕС

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно выросли. Инвесторы оценивают риски, связанные с возможным снижением предложения из-за санкций ЕС против России.

Как передает Report, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,49%, до 90,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,97%, до 82,84 доллара.

Помимо опасений по поводу поставок, инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы этого вида сырья в США за неделю по 14 октября упали на 1,27 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 1,55 млн.

Тем временем вдобавок и рынок сам по себе "созрел" для коррекции после того, как днем ранее нефть подешевела на несколько процентов, а стоимость марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель - впервые с 4 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti cüzi artıb
Версия на английском языке Oil prices rise slightly on risks associated with EU sanctions

Другие новости из категории

Цена газа в Европе опустилась ниже 1 100 долларов за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе опустилась ниже 1 100 долларов за 1 тыс. куб. м
18 октября 2022 г. 20:40
Газпром не станет увеличивать поставки газа в Молдову в ноябре
"Газпром" не станет увеличивать поставки газа в Молдову в ноябре
18 октября 2022 г. 17:56
Сотрудник Report стал победителем конкурса, проведенного совместно MEDİA и Азеришыг
ФотоСотрудник Report стал победителем конкурса, проведенного совместно MEDİA и Азеришыг
18 октября 2022 г. 17:45
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан планирует экспортировать зеленую энергию в Европу
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан планирует экспортировать "зеленую энергию" в Европу
18 октября 2022 г. 16:50
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Хорватию на 25%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Хорватию на 25%
18 октября 2022 г. 16:46
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Россию более чем на 18%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Россию более чем на 18%
18 октября 2022 г. 15:35
Шарль Мишель: Энергокризис станет главной темой саммита ЕС 20-21 октября
Шарль Мишель: Энергокризис станет главной темой саммита ЕС 20-21 октября
18 октября 2022 г. 15:25
Азербайджан поставил в Италию 39% всей проданной за рубеж нефти
Азербайджан поставил в Италию 39% всей проданной за рубеж нефти
18 октября 2022 г. 15:01
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти Турции на 20%
Азербайджан увеличил прибыль от продажи нефти Турции на 20%
18 октября 2022 г. 14:32
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi