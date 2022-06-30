Цены на нефть незначительно выросли на опасениях за нехватку этого сырья

Мировые цены на нефть незначительно выросли на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях.

Мировые цены на нефть незначительно выросли на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 112,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 109,94 доллара.

В четверг утром стоимость нефти слабо выросла на опасениях частичного дефицита этого вида сырья. так, рынки продолжают реагировать на объявление стран "Большой семерки" (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

Кроме того, по данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 млн баррелей, или на 0,7%, до 415,6 млн баррелей.

При этом немного сдерживает рост цен на "черное золото" те же данные, но о добыче. Минэнерго Соединенных Штатов также сообщило, что за неделю добыча нефти в стране выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 12,1 млн баррелей — максимального уровня за два года.