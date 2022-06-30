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Цены на нефть незначительно выросли на опасениях за нехватку этого сырья

Цены на нефть незначительно выросли на опасениях за нехватку этого сырья Мировые цены на нефть незначительно выросли на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях.
Энергетика
30 июня 2022 г. 10:31
Цены на нефть незначительно выросли на опасениях за нехватку этого сырья

Мировые цены на нефть незначительно выросли на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 112,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 109,94 доллара.

В четверг утром стоимость нефти слабо выросла на опасениях частичного дефицита этого вида сырья. так, рынки продолжают реагировать на объявление стран "Большой семерки" (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

Кроме того, по данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 млн баррелей, или на 0,7%, до 415,6 млн баррелей.

При этом немного сдерживает рост цен на "черное золото" те же данные, но о добыче. Минэнерго Соединенных Штатов также сообщило, что за неделю добыча нефти в стране выросла на 100 тыс. баррелей в день, до 12,1 млн баррелей — максимального уровня за два года.

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Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşıb
Версия на английском языке Oil prices rise amid fears of crude shortage

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