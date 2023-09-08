Цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение.

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,66%, до 89,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 86,19 доллара.

Если динамика сильно не изменится, то с начала недели котировки могут немного вырасти после увеличения на 4,8% и 7,2% соответственно неделей ранее - благодаря ожиданиям сокращения поводу снижения поставок на рынок нефти из Саудовской Аравии и России.

Влияют на торги и данные Минэнерго США, опубликованные в четверг. Коммерческие запасы за неделю по 1 сентября снизились в стране на 6,3 млн баррелей при прогнозе уменьшения на 2,1 млн баррелей и составили 416,6 млн баррелей. Значение впервые с начала года опустилось ниже 420 млн. Сократились за неделю и запасы бензина.

Позднее в пятницу на торги может повлиять статистика американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 сентября их число не изменилось и осталось на отметке в 512 агрегатов.