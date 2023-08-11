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Цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром, по итогам торгов котировки могут показать минимальную недельную динамику за последние семь недель.
Энергетика
11 августа 2023 г. 10:19
Цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром, по итогам торгов котировки могут показать минимальную недельную динамику за последние семь недель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,1%, до 86,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 82,73 доллара.

Таким образом, по итогам недели цена марки Brent может вырасти на символические 0,05%, а цена марки WTI может снизиться на 0,12%. До этого нефтяные котировки демонстрировали длительное ралли, их рост шел непрерывно на протяжении шести недель.

С понедельника нефтяной рынок реагировал на разнонаправленные факторы. С одной стороны, продление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией на сентябрь, а также опасения возможной угрозы российским поставкам нефти из-за напряженности в Черном море поддерживали рост котировок в середине недели. Однако инвесторы реагировали также на слабые показатели экономической статистики из Китая, демонстрирующие более медленное восстановление экономики КНР, нежели прогнозировали аналитики.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti cüzi düşüb

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