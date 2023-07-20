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Цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно выросли.
Энергетика
20 июля 2023 г. 09:52
Цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают статистику по запасам этого вида сырья в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросла на 0,03%, до 79,48 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 75,34 доллара.

Днем ранее были опубликованы статистические данные, из которых следует, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 млн баррелей (0,2%), до 457,4 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,4 млн. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей вместо ожидаемых 1,6 млн.

При этом положительное влияние на котировки "черного золота" могут оказывать ожидания по поводу снижения нефтяных поставок на фоне усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта.

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