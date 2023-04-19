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Цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились. Рынки оценивают перспективы спроса.
Энергетика
19 апреля 2023 г. 09:50
Цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снизились. Рынки оценивают перспективы спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,27%, до 84,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 80,7 доллара.

На нефтяной рынок также влияет ситуация на финансовом. В ближайшее время пройдут новые заседания крупнейших мировых регуляторов, и инвесторы будут оценивать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. Учетные ставки начали подниматься в прошлом году в рамках борьбы с инфляцией.

Тем временем, согласно оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы этого сырья в США за неделю по 14 апреля сократились на 2,7 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 1,1 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil prices fall slightly

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