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Цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть незначительно снизились Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром примерно на 0,6%, пока рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи.
Энергетика
9 июня 2023 г. 09:43
Цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть снизились в пятницу утром примерно на 0,6%, пока рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,61%, до 75,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 70,83 доллара.

Рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг добычи ОПЕК+. По итогам заседания 4 июня альянс ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

"Падение цен на нефть после встречи ОПЕК+, вероятно, отражает опасения по поводу глобального роста спроса на нефть", - цитирует агентство Bloomberg мнение директора отдела исследований по товарам горнодобывающей промышленности и энергетики Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

Также в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 9 мая. За прошлую неделю их число сократилось на 5 - до 570 агрегатов.

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