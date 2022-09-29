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Цены на нефть незначительно снизились в условиях нехватки ликвидности

Цены на нефть незначительно снизились в условиях нехватки ликвидности Мировые цены на нефть в четверг утром снизились после роста ранее, находясь в зоне некоторой турбулентности в условиях нехватки свежих денег для торговли.
Энергетика
29 сентября 2022 г. 09:16
Цены на нефть незначительно снизились в условиях нехватки ликвидности

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились после роста ранее, находясь в зоне некоторой турбулентности в условиях нехватки свежих денег для торговли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%, до 87,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 81,85 доллара.

Нефтяные котировки демонстрируют снижение после двух дней роста подряд, за которые Brent подорожал на 4,7%, а WTI – на 6,5%. В среду в частности инвесторы отреагировали на данные о запасах сырья в США, которые за предыдущую неделю неожиданно снизились на 0,2 млн баррелей.

В целом аналитики отмечают, что нефтяной рынок остается волатильным, и возможные резкие скачки цен связаны с нехваткой денег на рынке.

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Версия на английском языке Oil prices decline slightly amid tight liquidity

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