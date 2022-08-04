Цены на нефть незначительно снизились в ожидании сокращения спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно снизились.

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%, до 96,57 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,04%, до 90,63 доллара.

Снижение котировок связано с тем, что инвесторы продолжают оценивать факторы, ведущие к сокращению спроса на этот вид сырья, поскольку остается возможной рецессия мировой экономики и Китай продолжает вводить ограничения в связи с COVID-19.

Кроме того, на рынки влияет и итоги вчерашнего заседания ОПЕК+. Альянс утвердил рост добычи нефти лишь на 100 тыс. баррелей в сутки.